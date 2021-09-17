Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arkadaşlarıyla birlikte köpeklerini gezintiye çıkardıklarını ifade eden Aslı Bekiroğlu, yeni imajı sorulunca, "Yapımı acı verici oldu, çok canım yandı doğrusu. Bir yandan da bu imaj değişikliği sevenlerimi ikiye böldü ama ben sevdim bu halimi" dedi.