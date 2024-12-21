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        Haberler Magazin Aşkım Kapışmak'tan toplumsal travmalara çözüm önerisi

        Aşkım Kapışmak'tan toplumsal travmalara çözüm önerisi

        Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak, Evrim Akın'ın programına konuk oldu. Kapışmak, Akın'ın sorduğu; "Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?" sorusuna; "Genelevleri ve kumarhaneleri açarsan ülke rahatlar" cevabı verdi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 21:26 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:26
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        Kapışmak'tan toplumsal travmalara çözüm önerisi
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        Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak, Evrim Akın'ın programına konuk oldu. Kapışmak, toplumdaki sorunların yanı sıra bu sorunların çözümüne de değindi.

        Aşkım Kapışmak, Evrim Akın'ın sorduğu; "Neden bu kadar çok bahis, taciz, şiddet, tahammülsüzlük arttı?" sorusuyla toplumdaki sorunların yanı sıra bu sorunların çözümüne de değindi. Kapışmak, ülkemizde artan suçları değerlendirirken sebeplerini travmalara bağladı. Aşkım Kapışmak; "Bir kere travmalarımız çok fazla. Onlar çok tetiklendi, psikolojik olarak baktığında. Olaylar çok arttı. Bir de cinsellik çok bastırılmış bir duygu. Kumar bağımlılığı tepede şu an. Cinsel bağımlılığı, alkol bağımlılığı artmış durumda" dedi.

        Aşkım Kapışmak, artan taciz, şiddet ve yasa dışı bahis olaylarını azaltacağını düşündüğü bir de tavsiyede bulundu: Genelevleri ve kumarhaneleri açarsan ülke rahatlar. Bir ülkede tacizi, tecavüzü hiçbir ülkede bitiremezsin ama azaltmak istiyorsan genelevleri, kumarhaneleri tekrar açman gerekiyor.

        Aşkım Kapışmak, sözlerine; 'Çünkü sağlıklı insanlar zaten buralara gitmez ama nerede sapık var, bunlar gidip bir şekilde bu gibi yerlere gidip rahatlatıyordu kendilerini. Avrupa'da öyle. Bu duyguyu boşaltacak bir şey lâzım. Her şey sokak ortalarında, sokaklar şu an genelev gibi oldu. Kusura bakmayın bu özgürlük de değil, açık konuşayım. Özgürlük başka bir şey, bir kaliteniz olsun yani. Açacaksın kumarhaneleri, genelevleri bak nasıl rahatlıyor ülke" şeklinde devam etti.

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        #Aşkım Kapışmak

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