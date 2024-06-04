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        Haberler Bilgi Magazin Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Aşkı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil dizileri ve filmleri!

        Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?

        Aşkı Memnu'nun Şayeste'si olarak hafızalara kazınan Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri derin üzüntü yaşarken ölüm haberini menajeri duyurdu. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Fatma Karanfil LCC'de eğitim almış ve 1968'de Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başlamıştı. Peki Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Fatma Karanfil dizileri ve filmleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:54
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        • 1

          Geçtiğimiz haftalarda Kanser tedavisi ünlü oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletmişti. Karanfil, son olarak "Aşk-ı Memnu" dizisindeki "Şayeste" rolüyle hafızalarda yer edinmişti. Peki Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi?

        • 2

          FATMA KARANFİL HAYATINI KAYBETTİ

          Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilmişti. 4. evre kanser olan Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına duyurmuştu.

          72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Kansere yakalanan Karanfil'e teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenilmişti.

          Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

          "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

          Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

        • 3

          FATMA KARANFİL KİMDİR?

          3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

          1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı. Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

        • 4

          Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.

        • 5

          FATMA KARANFİL FİLMLERİ VE DİZİLERİ
          1968: Kara Battal'ın Acısı
          1968: Kezban
          1968: Ömrümün Tek Gecesi
          1968: Sarmaşık Gülleri
          1968: Yakılacak Kitap
          1969: Allah Aşkı Yarattı
          1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali
          1969: Çakırcalı Mehmet Efe
          1969: Cesur Kabadayı
          1969: Dağlar Kızı Reyhan
          1969: Fosforlu Cevriyem
          1969: Günah Bende mi?
          1969: İki Günahsız Kız
          1969: Mezarımı Taştan Oyun
          1969: Namus Fedaisi
          1969: Ömür Boyu
          1969: Sokak Kedisi
          1969: Sonbahar Rüzgarları
          1969: Yaşamak Ne Güzel Şey
          1970: Ayşecik Sana Tapıyorum
          1970: Civan Ali
          1970: Hoş Memo
          1970: İki Aşk Arasında
          1970: Kan Yağmuru
          1970: Komando Memet
          1970: Linç
          1970: Müthiş Türk
          1970: Öp Beni
          1970: Paralı Askerler
          1970: Sevgili Muhafızım
          1970: Şıllık
          1971: Adını Anmayacağım
          1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği
          1971: Genç Kızlar Pansiyonu
          1971: Görünce Kurşunlayın
          1971: Kaçaklar
          1971: Kanım Vatan İçin
          1971: Keloğlan Aramızda
          1971: Mavi Boncuk
          1971: Süper Adam
          1971: The Sensuous Doll
          1971: Üvey Ana
          1971: Yosmalar Tuzağı
          1972: Kadın Yapar
          1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü
          1972: Zorbanın Aşkı
          2002: Çocuklar Duymasın
          2002: Evli ve Çocuksuz
          2002: Kınalı Kar
          2002: Kumsaldaki İzler
          2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
          2003: Yeşilçam Denizi
          2004: Büyük Buluşma
          2004: Çocuklar Ne Olacak
          2005: Beşinci Boyut
          2005: Üç Kadın
          2006: Annemin Gelini
          2006: Gülpare
          2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz
          2007: Elveda Derken
          2007: Evimin Erkeği
          2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru
          2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes
          2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş
          2007: Yusuf'un Annesi
          2008: Aşk-ı Memnu
          2008: Gökten Üç Elma Düştü
          2012: Çanakkale 1915
          2012: Huzur Sokağı
          2013: Selam
          2014: Çiçek
          2015: Aşk Yeniden
          2015: Değiştir Bakalım
          2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan
          2016: Adını Sen Koy
          2017: Bahtiyar Ölmez
          2017: Çocuklar Duymasın
          2018: Bizi Hatırla
          2019: Kimse Bilmez

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