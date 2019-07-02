Askerlik yeri sorgulama 99/3 celbiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından e-Devlet üzerinden Askerlik yeri sorgulama 99/3 erişime açıldı. Birinci grupta sevke tabi olan yükümlüler sevk işlemlerini 2 - 18 Temmuz tarihlerinde yaptırmalılar. İkinci grup ise sevk işlemlerini 20 Ağustos 4 Eylül tarihleri içerisinde tamamlamalı. 99/3 askerlik yeri sorgulama sayfası haberimizde.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA 99/3

İlk olarak e-Devlet'in internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/'ye gidin. Burada şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın ve ardından arama bölümüne "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak arama yapmanız gerekli. Karşınıza Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan bu işlem çıkacaktır. Buradan askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA 99/3

AĞUSTOS 2019 ER CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1. Ağustos 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2019 er celp döneminde;

a. 1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi ağustos 2019 olanlar,

b. Celp dönemi ağustos 2019 olmadiği halde, ağustos 2019 celp döneminde silâhaltina alinmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

c. Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarini kaybettiklerinden ağustos 2019 er celp döneminde sevke tabi olanlarin sevkleri yapilacaktir.

3. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sinif ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltina alinacaklarini, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarini ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakini alabileceklerdir.

4. Ağustos 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 02 – 19 temmuz 2019,

(2) e-devlet üzerinden 02 – 18 temmuz 2019 tarihlerinde yaptirabileceklerdir.

b. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 20 ağustos – 05 eylül 2019,

(2) e-devlet üzerinden 20 ağustos – 04 eylül 2019 tarihlerinde yaptirabileceklerdir.

c. sevk evrakini alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarini ibraz etmek suretiyle ptt işyerlerinden veya ptt kart ile ptt matiklerden alabileceklerdir.

5. Ağustos 2019 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 19 temmuz 2019 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 05 eylül 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptirmayanlar ile yoklama kaçaği olup, yoklamasini müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakini almayanlar, sevk evrakini aldiklari halde kendilerine taninan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katilmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaklardir.

6. Bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.