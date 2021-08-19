Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam

Türk savunma sanayisi şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Pakistan'da Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunu üçüncü gemi ile sürdürürken, Ukrayna için de korvet inşa ediliyor.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2021), Türkiye'deki tüm savunma sanayi firmaları ve STM için çok önemli olduğunu vurguladı.
Fuara beklediğinden daha yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Güleryüz, özellikle yurt dışı heyet sayısının çok yüksek düzeyde bulunduğunu kaydetti. Güleryüz, birçok ülkeden çok sayıda firmayla görüşme şansı yakaladıklarını belirtti.
Fuara özellikle ihracat pazarı yüksek ürünlerle katılmak istediklerini aktaran Güleryüz, "Askeri denizcilik, taktik mini İHA sistemleri ile buradayız. Onlar da büyük ilgi görüyor. Birçok heyetle bu konularda görüşme, değerlendirme yapma şansımız oldu. Çok hareketli, keyifli bir IDEF geçiriyoruz." dedi.
Askeri denizcilik alanındaki ihracat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güleryüz, şöyle konuştu:
"Pakistan'da uzun süredir faaliyetlerimiz devam ediyor. Denizde İkmal Gemisi STM tarafından tasarlandı, Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi ve 3 senedir Pakistan donanması tarafından aktif kullanılıyor. Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonu konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Birinci gemi teslim edildi, üçüncü geminin modernizasyon faaliyetleri başladı.
(Ukrayna'ya MİLGEM ihracatı) Ukrayna sorusu bize daha önce de soruldu. Ukrayna ile imzaladığımız sözleşme kapsamı gizli olduğu için STM olarak çok fazla beyanda bulunmadık. Fakat teknoloji transferi iş birliği kapsamında korvet inşasını da içeren bir sözleşmeyi 2020 sonunda Ukrayna tarafıyla imzaladık. Gemimizin inşası başladı, hızlı şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her şey gayet yolunda."
YENİ DENİZALTI PROJELERİNE HAZIRLIK
STM'nin Pakistan ve Türkiye'deki denizaltı modernizasyon projelerinde aktif rol aldığını, Deniz Kuvvetleri için yeni tip denizaltıların inşasında çok önemli görev üstlendiğini belirten Güleryüz, bu bilgi birikimini Milli Denizaltı Programı kapsamında değerlendirmek istediklerini söyledi.
Güleryüz, "Mühendislik firmasıyız, boş zamanlarımızı Ar-Ge'ye harcıyoruz, konsept çalışmaları yapıyoruz. Mini ya da daha büyük tonajlı denizaltılarda konsept çalışmalarımız var. Amacımız, sürekli milli denizaltı konusunu ayakta tutmak, ülkemiz savunma sanayisi ekosisteminde bu konuda bir bilinç oluşturmak, milli denizaltı inşası gündeme geldiğinde, işler başladığında ekosistemizle hızlı şekilde adapte olup, bunu gerçekleştirmek, aynen MİLGEM'de olduğu gibi." ifadelerini kullandı.
Özgür Güleryüz, İ Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin de takvimine uygun olarak planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.
İlk gemi İstanbul'u ocak ayında denize indirdiklerini anımsatan Güleryüz, "Şu anda donatım faaliyetleri planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. İnşallah gemimizi zamanında teslim edeceğiz." dedi.
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