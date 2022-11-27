Asker eğlencesinde havaya açılan ateş can aldı!

AA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde dün, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T. (56), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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