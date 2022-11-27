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Niğde'de asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü

Niğde'de maganda dehşeti can aldı. Kentte düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 27.11.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde'de asker eğlencesi ölümle bitti! - Son haberler
Asker eğlencesinde havaya açılan ateş can aldı!
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AA

Niğde'de düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü.

AA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde dün, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T. (56), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kolundan yaralanan M.T'nin (20) aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, olayda silahı kullandığı öne sürülen B.G, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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