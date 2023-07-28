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        Haberler Magazin 'Aşk Mevsimi' çekimlere hazır

        'Aşk Mevsimi' çekimlere hazır

        Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Duygu Sarışın'ın başrollerini paylaştığı Murat Şeker filmi 'Aşk Mevsimi'nin çekimlerine başlanıyor

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 18:28
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        Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını, Murat Şeker’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Aşk Mevsimi’nin senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker birlikte kaleme aldı.

        Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk Mevsimi’ için geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı. Çekimleri İstanbul ve Bozcaada’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek film sete çıkmak için gün sayıyor.

        Sezonun en sıcak ve romantik filmi ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan hikâyesiyle kalplere dokunacak. Gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekillendiğini gösterecek, verilen kararları sorgulatacak, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne serecek olan film duygusal atmosferiyle sinema seyircisine unutulmaya yüz tutmuş hisleri hatırlatacak.

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        #Aşk Mevsimi
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Murat Şeker
        #Duygu Sarışın
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