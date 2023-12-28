‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalarda

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalardaki yerini alacak. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı Aşk Mevsimi yürek burkan hikayesiyle seyircileri naif bir aşk yolculuğuna çıkaracak.

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‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. İzleyenlerin kendi hayatlarından izler de bulacağı Aşk Mevsimi'nde başrolleri Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaşıyor.

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Filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.