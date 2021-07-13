Aşk Mantık İntikam 4. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder. Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler.

AŞK MANTIK İNTİKAM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK MANTIK İNTİKAM 4. SON BÖLÜM

Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra’yı Çınar’dan kıskanıyordur.

Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder. Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla’nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra’ya, Ozan’la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar’a gerçekleri itiraf edecek midir?