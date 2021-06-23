ABD'li şirkette aşısız olan çalışamayacak

ABD merkezli finans kuruluşu Morgan Stanley, eylül başı için planladığı ofiste çalışma düzenine geçiş programında tamamen aşılanmamış çalışan ve ziyaretçileri şirkete almayacağını açıkladı.
Bankanın çalışanları ve müşterilerine yolladığı bilgi notunda, "12 Temmuz'dan itibaren tüm çalışanların, taşeron işgücünün, müşterilerin ve ziyaretçilerin New York City ve Westchester'daki Morgan Stanley binalarına giriş için tam aşılı olduklarını kanıtlamaları istenecek." denildi.
Morgan Stanley CEO'su geçen hafta çalışanlara hitaben ABD'de işçi bayramı olarak kutlanan 6 Temmuz'da personelin ofise dönüşüyle ilgili güçlü bir mesaj vereceğini belirtmişti.
CEO Gorman, bankanın New York'ta bulunan toplam iş gücünün yüzde 90'ını oluşturan personeline, restorana giderken güvende hisseden çalışanların ofise de dönmesi gerektiğini söylemişti. Gorman, finansal hizmetler konferansında verdiği demeçte, "Hiç şüphesiz, biz işimizi Morgan Stanley ofislerinde yaparız. Öğrettiğimiz, çalışanlarımızı geliştirdiğimiz ve stajyerlerimizi eğittiğimiz yer burası." demişti.
Önceki günlerde de ABD'nin bir başka büyük yatırım bankası olan Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon uzaktan çalışmayı bir anomali olarak değerlendirmişti. JP Morgan'ın patronu Jamie Dimon da yeni ve genç personelin yanı sıra yoğun tempoda çalışan diğer personel için de uzakta çalışmanın kötü bir uygulama olduğuna işaret etmişti.
Avrupa'da ise finans kuruluşları işe dönüşlerde daha esnek bir tavır sergiliyor. NatWest Grup, yaklaşık 65 bin çalışanının sadece yüzde 13'ünün tam zamanlı ofise dönmesini beklerken HSBC ise binlerce çalışanını kalıcı olarak uzaktan istihdam etme hazırlığında. ING de İspanya'da uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmiş. Türkiye ve pek çok ülkede esnek çalışma seçeneklerini personeline sunmuştu.
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