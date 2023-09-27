Asırlık eserlerin bulunduğu kütüphane, yüksek güvenlikle korunuyor

Eserlerin her türlü ilgili çalışmaya açık olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Birçok yüksek lisans ve doktora öğrencimiz ve araştırıcımız kütüphaneden faydalanmaktadır. Eserler, sadece içerik yönüyle değil, aynı zamanda tezyinat, süslemesi konularında yüksek lisans ve çeşitli araştırmalara konu olmuştur ve çalışmalar yürütülmüştür.