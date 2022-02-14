Aşırı kafein tüketenler dikkat! O hastalığı tetikliyor

Epilepsinin her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, “Epilepsi, beynimizin anormal elektriksel aktivitesi nedeniyle karşımıza çıkan herhangi bir uyarıcı olmadan tekrarlayan nöbetlere verdiğimiz isimdir. Epilepsi her yaşta görülebilen bir hastalık. Halk arasında sara hastalığı diye bilinen hastalığımızdır. Her yaşta çocukluk çağında, genç erişkinlerde, yaşlılarda her yaşta görülebilir. Dolayısıyla hepimizin başına gelebilecek bir hastalık türüdür” dedi.
"SADECE DALMA ŞEKLİNDE DE NÖBET OLABİLİR"
Epilepsi hastalığının birçok nedeni olabildiğine dikkat çeken Özlece hastalığı şöyle anlattı: “Epilepsi bazen beyinde yer alan tümörler, urlar, kanamalar, tıkanıklıklar nedeniyle olabilirken, bazen de belirli bir sebebi bulunamayabiliyor. Nöbetler genellikle ilk akla gelen düşme ve bayılmaların olduğu, ağızdan köpükler gelen büyük nöbetler ama bazen de sadece dalma şeklinde ya da anormal hareketler şeklinde bile nöbet olabiliyor.”
"İLAÇ KULLANIMI NÖBETLERİ ÖNLEYEBİLİR"
Dr. Özlece, epilepsiden şüphelenen kişilerin nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirterek, “Genellikle EEG dediğimiz, beynin elektriksel aktivitesini ölçtüğümüz cihazlarla tanıyı koyuyoruz. EEG'nin normal olması epilepsiyi dışlamıyor. Patoloji saptanırsa tanı için oldukça önemli. Tanı konulduktan sonra hastalarla en çok iletişim içinde olmamız gereken nokta, ilaç kullanımıdır. Epilepsi hastaları düzenli ilaç kullandığında nöbetler tamamen sonlanabiliyor. Bir müddet ilaç kullandıktan sonra nöbeti tamamen toparlayabiliyoruz ama bazen de bazı hastalarımızda ömür boyu ilaç kullanımı gerekebiliyor. Dolayısıyla hasta ve hekimin iletişimi oldukça önemli. Hemen hekime başvurulur ve ilaç kullanımı düzenli yapılırsa, özellikle erken dönemde başlarsa hastalık kür ile sonuçlanabiliyor” diye konuştu.
"UYARICI MADDELER EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ TETİKLİYOR"
Epilepsi hastalarının aşırı kahve, çay ve kola tüketmesi durumunda hastalığa bağlı nöbetin tetiklendiğinin altını çizen Dr. Özlece, “Epilepside tanı konulduktan sonra dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var özellikle nöbet tetikleyicilerinden uzak durmamız gerekiyor. Nöbeti en çok aşırı uykusuzluk, uzun süreli açlıklar, ilaçları düzenli kullanmamak, enfeksiyonlar, ateş gibi durumlar tetikliyor. Çok fazla uyarıcı maddeler örneğin; kola, kahve, çay tüketiminin abartılı olması da nöbetleri tetikleyebiliyor” ifadelerini kullandı.
Dr. Özlece, epilepsi hastalarını, nöbeti tetikleyecek her şeyden uzak durmaları ve ilaçlarını çok düzenli kullanmaları konusunda uyardı.
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