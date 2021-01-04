KKTC'nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada'nın en ünlü ismi iş insanı Asıl Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu.Asil Nadir’in ikinci eşi Nur Nadir, (36) dün sabah saatlerinde Mert Selim Nadir adında erkek bebek dünyaya getirdi. Nadir çifti, 1 Mayıs 2019 tarihinde Lisa Nur isimli kız bebek ile çocuk duygusunu tatmıştı. Nadir çiftinin, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Mert Selim Nadir isminde erkek bebeği oldu.
Öte yandan Asil Nadir, 1 Mayıs'ta 80 yaşına girmeye hazırlanıyor. Asil Nadir'in geçmiş evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor.
1980'LERE DAMGA VURMUŞTU
Türkiye’de adını ‘medya imparatoru’ olarak duyuran Asil Nadir 1941’de Lefke’de doğdu. Babası polislikten ayrılınca ailesi Mağusa’ya yerleşti. Asil Nadir iş dünyasına ilk adımını, çocukluğunda Maraş bölgesinde gazete satışı yaparak attı. Babası daha sonra İngiltere’den getirttiği otobüsler ile Kıbrıs’ın ilk otobüs şirketini kurdu. Ailesi, Rum çetelerin zulmü nedeniyle 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı. Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın tavsiyesi üzerine 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. 1990 yılı sonunda, borsada spekülasyon yapmak ve milyonlarca sterlini zimmetine geçirmekle suçlandı. 17 Aralık 1990’da tutuklandı. 1993’te kefaletle serbest bırakılınca özel uçağıyla KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere’ye döndü. 2013’de kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.
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