Aşık Veysel'in şiirindeki 10 para bu koleksiyonda

Osmanlı döneminde kuruşlardan önce 1942’ye kadar olan süreçte kullanılan meşhur paralar da elimde mevcut. Ama en meşhuru rahmetli üstat Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ‘güzelliğin 10 para etmez’ sözüne konu olan yine 1942 tarihli o 10 para koleksiyonumda mevcut. Kuruştan önce kullanılan demir paraların ismi gerçekten paraydı.