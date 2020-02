Aşık edici sözler 2020

Aşık Edici Sözler sosyal medya üzerinden de yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı yoğun bir şekilde paylaşılmaktadır. İnsanlar sosyal ortamlarda paylaştıkları Aşık Edici Sözler Mesajlar ile kalplerini kaptırdıkları kişileri etkilemeye; kalplerine girmeye çalışmaktadır. Sevdiği insanın kalbini böylesi güzel sözlerle fethetmek isteyenler için derlediğimiz 2020 güzel sözler...

AŞIK EDİCİ SÖZLER

Aşık oldu garip kalbim sevdim seni kalbim oldu deli, adın kalbimde sayıklıyorum adını gündüz gece.

Aşık olmak nedir bilmezdim öğrendim sayende seni gördüğümde dünya dönüyormuş dedim, seni gördüm gözlerinde bittim seviyorum seni.

Aşk dediğin, insana kaynar suyu başından aşağı döktürür, buz gibi suyun içinde yüzdürür, aşk öyle bir şey ki benim gibi adamı geceleri seviyorum diye inletir.

Benimle tek zaman değil her zaman ol benimle bir saat olma her saat ol benim bir anlık değil her gün düşün çünkü ben öyle yapıyorum senin için sen bilmesen de.

Bir rüzgar gibi hayatım savrulurken acımasızca sen çıktın karşıma tuttun elimi çektin hayatına, işte şimdi yaşamak nedir öğrendim yanında seviyorum seni aşkım.

Geç kalmış bir aşkın nöbetçileriydik ta ki gözlerin gözlerime değdiği o günden sonra aşık oldum sana beklediğim sendin hoş geldin dünyama aşkım.

Gündüzüm gecem belli değil, seviyorum seni yalan değil, senin sayende oldum aşık, görmez gözüm senden başkasını artık.

Kalbim bomboş kalmıştı sanki atmıyordu sessiz kalmıştı kusmuştu sanki bana, seni gördü gözlerim kalbime haber verdi kalbim direk seni kendine yazdı ve öyle aşık oldum sana.

Kalbim cam gibidir hemen kırılır sözlerim çok tanedir anlamlı, seni seviyorum cam kalbimin içinde sözlerim senin gibi her zaman anlamlı seviyor kalbim seni delikanlı.

Kalbim yanıyor adeta adın kazındı bedenime her yerde ismin yazıyor nereye baksam seni görüyorum aşık oldum diyorum duy sesimi bir tanem.

Kısa ve öz soluyorum seni çok seviyorum, kısa aşkların son cümlesi olmak istemiyorum hayatında.

Sana yalan sözler yazıp gözünü boyamak istemiyorum, sana sakız olmuş şarkılardan sözler okumak istemiyorum sana kendimi veriyorum kalbimi veriyorum sana sözlerimi gözlerime bakıp okumanı istiyorum seni seviyorum kendi benliğimle seviyorum seni.

Sen benim için bir değilsin sen benim için benimsin seni rakamlarla ifade edemem sen benimsin seviyorum seni

Sen kaç ben kovalarım seni ne zaman yorulursan o zaman kabullenirsin bendeki

Sen kaç ben kovalarım seni ne zaman yorulursan o zaman kabullenirsin bendeki sevgiyi.

Seni ilk görünce tutuldu dilim durdu dünyam sanki, seni ilk görünce hayat gözüme renkli geldi kalbim dile geldi seni görünce aşık oldu bu deli.

Seni tertemiz helal duygularımla sevdim seni bitmeyen özgüvenimle sevdim sana ben aşık oldum habersizce şimdi soluyorum duy sesimi inan bana seviyorum seni aşık oldum sana.

Senin için her zaman dua ediyorum nazar değmesin kalbine senin için şarkılar yazıyorum belki duyarsın gelirsin çaldığın kalbimle.

Sevmek zor aşık olmak ise sevmekten daha zor gelir bazen insana seni tanıdığımdan beri aşk kitapları okumaya başladım şiirler ezberledim sayende bir tanem.

Yalnız kaldığım hayatımda hep sevenleri alkışladım şimdi seni buldum ya yalnızlığımda şükürler ediyorum Allah'ıma.

Yaşanacak günleri hayal ediyorum seninle umutlarımı bağladım kalbine hayaller kuruyorum şimdi seninle seviyorum seni canım bebeğim.

Yeminlerimi senin üzerine soluyorum gerçekten seni seviyorum yemin ederim bu sevgi sen öldüğün sürece yanımda bitmez bunu unutma.

Yorulmuşken kalbim dönen dünya içindeki acımasız hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye başladı durduramıyorum içimdeki dünyayı harekete geçirdin engel olamıyorum seviyorum seni.

Yorumsuz hayatıma ilk yorumu sen yaptın ve ben sana kapıldım ben sana aşık oldum yorumlarını bekliyorum ne diyorsun?