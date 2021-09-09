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İstanbul Valiliğince "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" mitingine izin verildi

İstanbul Valiliği, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan mitinge izin verdi

09.09.2021 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Aşı karşıtlarının mitingi ile ilgili flaş karar! - Haberler
Aşı karşıtlarının mitingi için flaş karar!
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AA

Valilik tarafından alınan kararda, Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısının düzenlenmek istenildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu açık yer toplantısının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9. ve 10. maddelerine göre değerlendirildiği ve Maltepe Miting Alanı'nda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü kaydedilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.

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