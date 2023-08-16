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        Haberler Dünyadan Ashley Olsen anne oldu - Magazin haberleri

        Ashley Olsen anne oldu

        Louis Eisner ile mutlu bir birliktelik sürdüren Ashley Olsen, anne oldu. Olsen, bebeği Otto'yu dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 08:12
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          ABD'li moda tasarımcısı ve eski oyuncu Ashley Olsen, Louis Eisner ile beş yıllık birlikteliğin ardından gizli bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

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          Çiftten müjdeli haber geldi. İkilinin, oğulları Otto’yu New York’ta kucaklarına aldığı belirtildi.

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          İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, yeni doğan bebeklerinin ismi dışında bir bilgi vermedi.

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          Ayrıca ikilinin, Los Angeles'ta ortak lise arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları konuşuluyor.

          Fotoğraflar: Splash News, AP

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