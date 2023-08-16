Ashley Olsen anne oldu
Louis Eisner ile mutlu bir birliktelik sürdüren Ashley Olsen, anne oldu. Olsen, bebeği Otto'yu dünyaya getirdi
- 1
ABD'li moda tasarımcısı ve eski oyuncu Ashley Olsen, Louis Eisner ile beş yıllık birlikteliğin ardından gizli bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
- 2
Çiftten müjdeli haber geldi. İkilinin, oğulları Otto’yu New York’ta kucaklarına aldığı belirtildi.
- 3
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, yeni doğan bebeklerinin ismi dışında bir bilgi vermedi.
-
- 4
Ayrıca ikilinin, Los Angeles'ta ortak lise arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları konuşuluyor.
Fotoğraflar: Splash News, AP