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        Ashley Judd, depremzedelerle bir araya geldi

        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İyi Niyet Elçisi ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd, Türkiye'ye geldi. Judd, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Ashley Judd, "Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim" dedi

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 17:42
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          Dünyaca ünlü oyuncu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi Ashley Judd, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem fırtınasından etkilenen afetzedeleri ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi.

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          Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde oluşturulan çadır kente giden Ashley Judd, hassas ve zor durumda olan kadın ve kız çocuklarını bizzat görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.

        • 3

          "BURADAKİ ZAYIF VE HASSAS OLANLARI BİZZAT GÖRMEK İSTEDİM"

          İlk olarak Hatay'a gittiğini, daha sonra da Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Ashley Judd, şunları kaydetti: Bu deprem oldukça yıkıcı etkilere sahipti ve 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim.

          Ziyaret ettiği depremzede ailelerin hikâyelerinden çok etkilendiğini anlatan Ashley Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı.

        • 4

          SAHADAKİ VERİLERİ RAPORLAŞTIRACAK

          UNFPA'nın bölgede tıbbi materyal desteği sunduğuna da işaret eden Ashley Judd, şu ifadeleri kullandı: Önümüzdeki günlerde sahada elde ettiğim verileri ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüşeceğim ve durumu bizzat ileteceğim. O da ABD'ye durumu bildirecek, böylece burası için sağlanan fonlarda bir artış söz konusu olabilecek. Durumu şahsen gördüğüm için bunları kendisiyle de paylaşmak istiyorum.

        • 5

          "YIKICI DEPREM ŞEHİRLERİ DÜMDÜZ ETMİŞ"

          Ashley Judd, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'de gördüğüm; bu yıkıcı deprem şehirleri dümdüz etmiş ve inanılmaz bir yıkım söz konusu olmuş. Kıyas götürmez büyüklükte bir yıkım olmuş buradaki. İnsanların bu travmayı depremden sonraki 6'ncı ayda da yaşadıklarını gördüm. Dünyada aslında insanların dikkatleri çok kısa süreli olabiliyor. Bir yanda afetler, savaşlar, çatışmalar yaşanırken diğer yanda çok parlak şekilde başka heyecanlar yaşanabiliyor. Bu da dünyanın diğer yüzü. Ancak burada bir gerçeklik yaşanıyor. UNFPA bu insanların her zaman yanında.

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          Ashley Judd, UNFPye duyulan güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insanların imkânsızlıklara rağmen kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını sözlerine ekledi.

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