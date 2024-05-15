Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Bakan Işıkhan'dan ikinci açıklama geldi
Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda tartışılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını açıklamıştı. Işıkhan'dan bugün (15 Mayıs) başka bir açıklama daha geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte, son gelişmeler...
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Asgari ücret ve emekli maaşına ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Nisan ayında TÜRK-İŞ tarafından yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nda açlık sınırı 17 bin 725 TL olarak belirlendi. Böylece, net 17 bin 2 TL olan asgari ücret, açlık sınırının altına düştü. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte, detaylar...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
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TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME GELEBİLİR Mİ?
Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, Temmuz'u bekleyelim." yanıtını verdi.
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