REKLAM advertisement1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi dolayısıyla 2023 yılında emekli sayısı 2,1 milyon kişi artarak dosya bazında 13,1 milyondan 15,2 milyona yükseldi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği ilk yıl Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) etkisi kamuoyunda merak ediliyordu. SGK’nın 2023 yılı bütçe uygulama sonuçları belli oldu. Gelir gider dengesinde ilk yıl korkulan olmadı. Bunda en önemli faktör ise geçen yıl asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla SGK’nın prim gelirlerinin artması oldu.

SGK’nın prim gelirleri 2022 yılına göre yüzde 107 oranında artarak 724,1 milyardan 1 trilyon 497,9 milyar liraya yükseldi. SGK’nın 2023 yılı faaliyet raporunda, prim gelirlerindeki artışta asgari ücret artışının etkisine dikkat çekildi. SGK’nın 2023 yılı bütçesinde asgari ücrette yüzde 35 artış öngörülmesine rağmen, ocak ayında yüzde 54,66, temmuz ayında da yüzde 34,04 oranında (yıllık yüzde 107) artış olduğu vurgulandı.

REKLAM

Memurlar için de SGK’ya prim ödeniyor. Memur maaş katsayısındaki artışın bütçede ocakta yüzde 16,99, temmuz ayında da yüzde 9,53 öngörülmesine karşın gerçekleşmenin sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 17,55 olduğu hatırlatıldı. (Memur maaşlarına geçen yıl yapılan 8.077 TL seyyanen zammın SGK’nın prim gelirlerine etkisi bulunmuyor.)

Bütçede 2,3 milyar lira yapılandırma geliri öngörülürken, mart ayında çıkartılan yeni yapılandırma kanunu dolayısıyla 34,6 milyar lira tahsil edildi.

2008 yılından beri SGK’nın elde ettiği prim gelirlerinin dörtte biri oranında da devlet katkısı yapılıyor. Prim gelirlerindeki artışa paralel olarak devlet katkısı da yüzde 86 oranında artışla 174,7 milyardan 325,6 milyar liraya yükseldi.

ASKERLİK, DOĞUM BORÇLANMASINDAN 160 MİLYAR TL GELİR

EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olmak isteyenlerin yaptığı askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması ile BAĞ-KUR’luların durdurulmuş sigortalılık sürelerini ihya için geçen yıl yüksek tutarlı prim ödendi. Raporda, ne kadar borçlanma primi ödendiği belirtilmedi. Ancak, devlet katkısı ödemelerinin 1,3 trilyon liralık normal prim gelirine karşılık geldiğini dikkate alırsak, borçlanma primlerinden yaklaşık 160 milyar lira dolayında tek seferlik gelir elde edildiği görülüyor.

REKLAM

Bu gelişmeler sonucunda SGK’nın 2023 yılı toplam gelirleri bütçede 1 trilyon 523 milyar lira tahmin edilirken, yıl sonu gerçekleşmesi 2 trilyon 193 milyar lira oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu gelir gider dengesi GELİRLER Yıl Prim gelirleri Devlet katkısı Diğer gelirler Toplam Artış (%) GİDERLER Artış (%) Açık Gelirlerin giderleri karşılama oranı 2002 14.821.913 5.196.276 20.018.189 49,8 27.982.464 56,9 -7.964.275 71,5 2003 21.178.426 6.738.113 27.916.539 39,5 41.336.077 47,7 -13.419.538 67,5 2004 27.423.790 7.265.458 34.689.248 24,3 50.621.622 22,5 -15.932.374 68,5 2005 30.882.405 10.367.033 41.249.438 18,9 59.941.373 18,4 -18.691.935 68,8 2006 41.619.875 12.211.011 53.830.886 30,5 71.867.475 19,9 -18.036.589 74,9 2007 44.051.735 12.823.153 56.874.888 5,7 81.915.401 14,0 -25.040.513 69,4 2008 54.546.453 1.718.521 10.992.510 67.257.484 18,3 93.159.462 13,7 -25.901.978 72,2 2009 54.579.182 10.879.293 12.614.312 78.072.788 16,1 106.775.443 14,6 -28.702.655 73,1 2010 66.912.858 15.170.035 13.190.291 95.273.183 22,0 121.997.301 14,3 -26.724.118 78,1 2011 89.560.568 21.176.053 13.743.319 124.479.940 30,7 140.715.252 15,3 -16.235.312 88,5 2012 99.359.243 23.537.149 20.032.113 142.928.505 14,8 160.223.453 13,9 -17.294.948 89,2 2013 118.728.578 27.471.369 16.813.608 163.013.555 14,1 182.688.916 14,0 -19.675.361 89,2 2014 135.238.559 30.512.184 18.578.189 184.328.932 13,1 204.400.437 11,9 -20.071.505 90,2 2015 159.480.052 37.526.042 23.096.254 220.102.348 19,4 231.545.969 13,3 -11.443.621 95,1 2016 184.445.994 46.457.369 24.976.820 255.880.183 16,3 276.535.786 19,4 -20.655.602 92,5 2017 208.064.459 51.767.064 28.728.319 288.559.843 12,8 312.734.591 13,1 -24.174.748 92,3 2018 255.619.125 57.560.198 56.031.926 369.211.250 27,9 384.961.895 23,1 -15.750.645 95,9 2019 293.828.025 71.221.979 59.178.306 424.228.310 14,9 464.172.903 20,6 -39.944.593 91,4 2020 323.181.066 85.070.016 64.374.826 472.625.908 11,4 540.095.250 16,4 -67.469.343 87,5 2021 440.130.381 106.847.991 86.228.245 633.206.617 33,9 654.819.630 21,2 -21.613.013 96,7 2022 724.107.544 174.712.112 101.259.255 1.000.078.911 57,9 1.039.811.397 58,8 -39.732.486 96,2 2023 1.497.925.469 325.629.773 369.399.398 2.192.954.640 2.232.339.177 -39.384.537 98,2

BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÖRÜLENDEN DÜŞÜK ÇIKTI

2023 yılı bütçesinde SGK’nın gelir gider dengesinin 59,2 milyar lira açık vermesi öngörüldü. Ekim ayında yayımlanan yıllık programda ise SGK’nın bütçe tahminleri revize edildi ve açık tahmini 113,3 milyar liraya yükseltildi. Buna karşılık, 2022 yılında 39,7 milyar lira olan açık 2023’te 39,4 milyar lira oldu.

SGK’nın toplam gelirlerinin giderleri karşılama oranı 2023 yılında yüzde 98,2 ile 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 2022 yılında bu oran yüzde 96,2, 2021 yılında ise yüzde 96,7 olarak gerçekleşti.

SGK'nın 2023 Yılı Bütçe - Gerçekleşme Karşılaştırması (Milyon TL) 2023 Bütçe 2023 Gerçekleşme Değişim Oranı (%) TOPLAM GELİR 1.523.012 2.192.955 43,99 Prim gelirleri 1.093.347 1.463.294 33,84 Prim yapılandırma gelirleri 2.330 34.632 1.386,42 Devlet katkısı 247.539 325.630 31,55 Ek ödeme transferi 44.073 59.897 35,9 Faturalı ödemeler 118.039 276.263 134,04 Diğer gelirler (Faiz, kira, İPC) 17.684 33.240 87,96 TOPLAM GİDER 1.582.204 2.232.339 41,09 Emekli aylıkları 1.029.942 1.408.624 36,77 Sağlık giderleri (GSS) 379.401 553.143 45,79 Ek ödeme transferi 45.142 58.969 30,63 Faturalı ödemeler 95.144 169.672 78,33 Diğer sigorta ödemeleri 15.066 18.197 20,78 Diğer (Yönetim, yatırım) 17.509 23.734 35,55 GELİR - GİDER DENGESİ -59.192 -39.385 -33,46 BÜTÇE TRANSFERİ 582.943 849.845 45,79 Açık finansmanı 59.192 52.807 -10,79 Devlet katkısı 247.539 325.630 31,55 Ek ödeme transferi 44.073 59.897 35,9 Faturalı ödemeler 105.380 259.282 146,04 Ek karşılık 6.068 6.068 Teşvikler 68.117 84.992 24,77 Ödeme gücü olmayanların GSS primi 52.574 61.169 16,35

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ 1,4 TRİLYON LİRA OLDU

SGK’nın bütçesinde 2023 yılı için 1 trilyon 30 milyar lira emekli aylığı ödemesi öngörüldü. Ancak, hem emekli sayısındaki yaklaşık 2,1 milyon kişilik artış, hem de ocak ve temmuz aylarında normal artışın üzerine ilave zam yapılması nedeniyle 2023 yılı emekli aylığı ödemeleri 1 trilyon 408,6 milyar liraya ulaştı. Önceki yıla göre yüzde 111 oranında artış oldu.

REKLAM

Sağlık giderleri ise yüzde 95 oranında artışla 283,2 milyardan 553,1 milyar liraya yükseldi.

AÇIK ARTMADI AMA BÜTÇEDEN YAPILAN TRANSFERLER ARTTI

2023 yılı SGK bütçesi yapılırken merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya 582,9 milyar lira kaynak aktarılacağı tahmin edildi. Ekim ayında bu tutar 909,1 milyar lira olarak revize edildi. Gerçekleşen bütçe transferi ise 849,8 milyar lira oldu. 2022 yılında bütçeden SGK’ya 389 milyar lira transfer edilmişti.

SGK’nın faaliyet raporunda, bütçe transferinde yaşanan artışın bütçe öngörüsünün üzerinde gerçekleşen memur maaş katsayısı artışı, en düşük emekli aylığının 3.500 TL’den 7.500 TL’ye çıkartılması, memur emeklilerine yüzde 6,34 refah payı verilmesi, bayram ikramiyesi tutarlarının artırılması, tüm emeklilere Cumhuriyet bayramı dolayısıyla 5000 TL ikramiye verilmesi ve EYT kapsamında emekli sayısında yaşanan artış gösterildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Transferi Bin TL Yıl Bütçe Transferleri Değişim Oranı (%) GSYH'ye Oranı (%) 2008 35.016.403 5,9 3,49 2009 52.599.691 50,2 5,23 2010 55.244.258 5,0 4,73 2011 52.772.218 -4,5 3,76 2012 58.728.293 11,3 3,71 2013 71.263.763 21,3 3,91 2014 77.335.890 8,5 3,76 2015 79.038.817 2,2 3,36 2016 108.073.487 36,7 4,11 2017 128.182.906 18,6 4,09 2018 150.530.375 17,4 4,00 2019 196.797.506 30,7 4,56 2020 248.846.194 26,4 4,93 2021 252.083.979 1,3 3,48 2022 389.030.604 54,3 2,59 2023 849.844.962 118,5 3,23