Yeni asgari ücretin hangi aydan itibaren geçerli olacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 Asgari ücrete geçen yıla göre %21,56 oranında zam yapıldığını duyurdu. Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2021 asgari ücret zammı ne zaman, hangi ay geçerli olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

Toplantıları Aralık ayında yapılan asgari ücretin zamlı tutarının Şubat ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Ocak ayı maaşlarını da 2020 asgari ücret tutarında alacak olan işçilere Şubat ayından itibaren yeni asgari ücrete göre ödeme yapılacak.

Milyonların beklediği asgari ücret açıklandı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk"Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.