Asgari ücret senaryoları

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışanlar, işveren ve esnaf olmak üzere milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başladı. Yeni Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında dün toplanan komisyonda işçi heyetine TÜRK – İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işveren heyetine de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ediyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NE?

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Net asgari ücret 8 bin liraya çıkartılırsa brüt asgari ücret 9.412 TL, işverene maliyeti ise 11.059 TL olacak.

Net asgari ücret 8.250 TL olursa brüt ücret 9.706 TL, işverene maliyeti 11.404 TL;

net asgari ücret 8.500 TL olursa brüt ücret 10 bin lira, işverene maliyeti ise 11 bin 750 lira olacak.

Net asgari ücretin 8.750 TL’ye çıkartılması halinde ise brüt asgari ücret 10.294 TL, işverene maliyeti de 12.095 TL’ye yükselecek.

ANKETTEKİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ 7.845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği anket sonuçları ilk toplantıda komisyona sunuldu. Ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536,30 TL, işverenlerin beklentisi 7.050,40 TL, işçi ve işveren dışındaki çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyunun beklentisi ise 7.845,50 TL olarak hesaplandı.

Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL oldu.

Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.

Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.

“Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 55’i işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. Aynı soruya cevap veren işverenlerin yüzde 68.8’i işsizliği artıracağını söyledi.

TÜRK – İŞ’İN BAŞLANGIÇ RAKAMI

Komisyon toplantısının öncesinde TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu’nun ardından konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, masaya 5.500 lira ile değil, açlık sınırı olan rakamla oturacaklarını söyledi. Atalay, 7 bin 785 lira olan açlık sınırının yanında yüzde 138 olan gıda enflasyonunu da gündeme getirdiklerini belirterek, “Komisyonda pazarlık 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üzerine nereye çıkabiliyorsak” diye konuştu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, “Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye teşvik ediyoruz” dedi. Akkol, önceki açıklamalarında da rakam telaffuz etmekten kaçınarak dengeli bir asgari ücret istediklerini belirtti.

HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret çağrısında bulunurken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin net 13 bin lira olmasını istedi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINABİLİYOR

Komisyonun bu yıl çalışmalarını kısa sürede tamamlaması hedefleniyor. İkinci toplantı 14 Aralık’ta yapılacak. Yeni asgari ücretin gelecek hafta sonuna kadar açıklanma ihtimali bulunuyor.

İşçi işveren ve hükümetin 5’er üye ile temsil edildiği komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Komisyon 2000 yılından bu yılın temmuz ayına kadar olan dönemde 23 asgari ücretten 6’sını oybirliğiyle, 2’sini işçi kesiminin muhalefeti, 17’sini de işçi kesiminin muhalefetiyle belirledi. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında da oylamaya katılmadı.