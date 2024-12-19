Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bu toplantıda rakam açıklanacak mı?
Asgari ücret maratonu tüm hızıyla sürüyor. Tüm gelişmeler yakından takip edilirken gözler bugün 3. kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na döndü. Şu ana kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmedi ancak artık bir rakam teklifi beklediklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dördüncü toplantı için 'duruma göre bakacaklarını' açıkladı. Dördüncü bir toplantının olmama ihtimali, bu toplantıyı daha kritik hale getirirken, toplantı sonucu da merakla bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta başlıyor? İşte, son gelişmeler...
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Asgari ücret görüşmelerinde sıra üçüncü toplantıya geldi. Şu ana kadar iki kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan henüz bir rakam çıkmadı. Ancak giderek kritikleşen süreç kapsamında üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklif beklediklerini açıklarken, asgari ücretin gelecek hafta belirleneceğine dair yeşil ışık yaktı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta başlıyor? İşte, asgari ücret pazarlığında yaşanan tüm gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI BUGÜN!
Asgari ücret pazarlığında 3. toplantı bugün yapılacak. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30’da bir araya gelecek.
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BU TOPLANTIDA ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM AÇIKLANACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI OLACAK MI?
Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.
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10 ARALIK İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?
Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.
İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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16 ARALIK İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLDU?
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu;
"Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlama masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli.
Rakamı işveren temsilcilerinden açıklamalarını istedik ancak rakam açıklanmadı.
Toplu iş sözleşmesi müzakere masası ancak asgari ücret pazarlık masası değil. Toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, sonuçta bir yere gelinir. Anlaşılamadığında greve kadar yolumuz var o yüzden orada rakam teklifi veriyoruz.
Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler.
Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum.
3. toplantı öncesi bir rakamın belirlenmesini yine bekliyoruz. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyorlar. Biz rakam açıklayınca bunun altında kalırız. Biz para veren taraf değiliz."
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2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?
Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.