Asgari ücret 2019 ne kadar? Resmi Gazete asgari ücret 2019 ile ilgili alınan kararı yayınladı. Peki; asgari ücret ne kadar? Hatırlanacağı gibi asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz Salı günü toplanmış ve Asgari ücret ile ilgili kararını vermişti. Komisyon tarafından oy birliği ile alınan karar Resmi Gazete üzerinden yayınlandı...

ASGARİ ÜCRET 2019 NE KADAR?

Asgari ücret 2019 ile ilgili pazarlıklar enflasyon verileri üzerinden yapılıyordu. Öne çıkan iki tahminden biri yüzde 20, diğeri yüzde 25 idi... Tahminler doğru çıktı ve asgari ücret 2019 zammı yüzde 26 olarak kararlaştırıldı. Yani asgari ücret 2019, 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Peki; asgari ücret 2019 net ücret mi 2 bin 20 lira yoksa bürüt ücret mi 2 bin 20 lira... İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücrete bekar ve çocuksuz AGİ ücreti dahil. Yani çalışan kişi evli ve eşi çalışmıyorsa, ya da evli ve çocukluysa AGİ oranı artacağı için alacağı maaş da artacak. AGİ tablosunu aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

2019 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri

(01.01.2019 - 31.12.2019) Brüt Ücret 2.558,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,12 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,30 TL Gelir Vergisi 326,15 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,26 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2.558,00 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,49 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,16 TL İşverene Toplam Maliyeti 3.005,65 TL



2018 ASGARİ ÜCRETİ NE KADARDI?