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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Asena isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ASENA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asena ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Asena adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Asena isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ASENA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Asena ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Güzel, dişi kurt. İyi haber.

ASENA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Asena ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Asena adını koymak caizdir.

ASENA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Asena ismini kullanan 3.474 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Asena ismini kullanan 669 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Asena ismini kullanan 339 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Asena ismini kullanan 222 kişi bulunmaktadır.

ASENA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Asena olanların liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket