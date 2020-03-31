AA

ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi, İstanbul metrosunda kullanılacak.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Sinyalizasyon Sistemi Projesi, Kalyon-Kolin-Cengiz Marmaray iş ortaklığı ve ASELSAN arasında imzalandı.

37 kilometre uzunluğa sahip ve toplamda 9 istasyon olan hattın, öncelikle İstanbul Havalimanı-Halkalı hattına ve ileriki aşamada da 3 katlı boğaz tüneli üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlantılı olması planlanıyor. Bu bağlantı ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Metro araç ve sinyalizasyon sistemlerinde maliyetler uzun vadede hesaplanıyor. 30 yıllık işletme sonunda ilk alım maliyeti, enerji tüketimi, arıza, bakım ve yedek parça giderleri gibi maliyetlerin toplanmasıyla "yaşam ömrü maliyeti" oluşturuluyor. Bu nedenle metro yatırımı yapılırken, ilk alım maliyetinin yanı sıra diğer maliyet kalemlerinden enerji tüketimiyle 30 yıllık lojistik destek maliyet kalemlerinin de değerlendirilmesi gerekiyor.

Enerji tüketiminin düşürülmesi, verimli araç çekiş sistemleri, rejeneratif frenleme ve sürücüsüz sinyalizasyon sistemleri ile sağlanırken entegre lojistik desteğin ise ancak milli tasarım ve yerli üretimle çözülmesine ihtiyaç bulunuyor.

Metro araçları artık yeni nesil haberleşme tabanlı sinyalizasyon sistemleriyle sürücüsüz kontrol ediliyor. Böylelikle daha güvenli ve verimli işletme yapılırken maliyetler azaltılıyor.

İstanbul metro hatlarında değişik tiplerde araçlar ve sinyalizasyon sistemleri bulunuyor. Bu farklılıklar işletme esnasında bazı sıkıntılar oluşturuyor. Uyumsuz yedek parçalar, stok maliyetinin, tedarik sürelerinin ve tecrübeli personel sayısının artmasına neden oluyor. Bu sorunun çözümünde İstanbul metrolarında standartlaştırmaya gidilmesi büyük önem taşıyor.

Hem araç tiplerinde hem de sinyalizasyon sistemlerinde ortak gereksinimlere göre şartnameler hazırlanır ve milli sinyalizasyon sistemi çözümü oluşturulursa standartlaşma sağlanarak "yaşam ömür maliyeti" düşürülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro İstanbul AŞ ile ASELSAN, milli sinyalizasyon geliştirilmesi amacıyla bir süredir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar neticesinde, geçen yıl önce protokol, ardından M1 hattının modernizasyonu kapsamında Milli Sürücüsüz Sinyalizasyon Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalara başlandı. Metro İstanbul AŞ, TÜBİTAK BİLGEM ve ASELSAN güç birliği yaparak Türkiye'de ilk defa sürücüsüz metro sinyalizasyon sistemini geliştirme ve sertifikasyonunu alma hedefiyle yola çıktı.