ASBEST NERELERDE KULLANILIR?
Asbest, tutuşmazlık, sıcaklığa ve pasa mukavemet, ısı izolasyonu, yüksek mekanik dayanıklılık, çimento ve diğer benzerleri ile yakınlık kurabilme vb. gibi özellikleri olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından en öne çıkan inşaat/yapı sektörü olmaktadır.
1)Tavanlar, duvarlar, kirişler ve kolonlar üzerine püskürtme asbest
2)Asbest Çimentolu Su Tankı
3)Gevşek Dolgu İzolasyon
4)Kazan ve Borularda Kaplama
5)Tavan Kaplaması
6)Klozet
7)Bölme Duvar
8)Yangın Kapısı
9)Asbestli Halatlar ve Contalar
10)Marleyler
11)Kazanın Etrafındaki Asbestli Paneller
12)Yangın Battaniyesi
13)Duvar ve Tavanlarda Dekorasyon Amaçlı Kaplamalar
14)Eternit
15)Asbestli Çimento Paneller
16)Asbest Çimento Olukları ve Boruları
17)Üst Eşik
18)Asbestli Çimento Bacası
19)Diğerleri: Sigorta kutusunda, Havalandırma Sisteminde
Ülkemizde inşaat/yapı sektöründe asbestin ne kadar kullanıldığına dair veriler oldukça sınırlı olmakla birlikte gerek bina gerekse endüstriyel birçok yapının üretim süreçlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu yapıların yıkımı ve tadilatı gündeme geldiğinde, faaliyete başlamadan önce asbestin bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli analizlerin yapılması ve asbest maruziyetinin önlenmesi gerekmektedir.
ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?
Asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları aşağıdaki gibidir.
1. Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.
2. Plevral Reaksiyonlar:
Plevral plaklar,
Benign asbest plörezisi,
Diffüz plevral kalınlaşma
3. Parenkimal Akciğer Hastalıkları:
Rounded atelektazi,
Transpulmoner bantlar
4. Asbestin Neden Olduğu Dermatozlar
5. Kanserler:
Malign mezotelyoma: Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyomadır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2'sinde saptanan mezotelyoma, ülkemizde yılda en az 500 kişide görülmektedir. Mezotelyoma’ya ait en sık rastlanan yakınmalar, ağrı ve ilerleyici nefes darlığıdır. Akciğer röntgeni ve tomografide tipik bulgular saptanabilirse de, kesin tanı için başvurulan standart yöntem akciğer zarı biyopsisidir. Mezotelyoma, erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanamadığında, ilaç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıktır.
Akciğer kanseri: Asbest, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açmaktadır.
Diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vs.)
6. Diğerleri
Hava yolu obstrüksiyonu,
İmmünolojik değişiklikler,
Perikardiyal sıvı-kalınlaşma,
Üst zon değişiklikleri,
Retroperitoneal fibrozis vs
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