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        Asansör faciasında sıcak gelişme! Soruşturma izni çıktı

        Başkentte 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. İtfaiye görevlileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:17
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        Asansör faciasında sıcak gelişme!
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        Ankara Valiliği, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13) kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

        ARKADAŞIYLA ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

        DHA'nın haberine göre Beren Su Bolat, 23 Temmuz’da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti.

        Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6’ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

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        "KAZAYA SEBEBİYET VERDİLER"

        Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, söz konusu kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

        Asansörün bozulmasının tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çekilerek, "İtfaiye görevlilerinin ise kurtarma faaliyetinde 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almayarak, tehlikeli durumu kontrol altına almadan tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet vermeleri yaşanan olayın ana unsurudur" denildi.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beren Su'nun ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik, kurtarma çalışmasında yer alan itfaiye şefi E.A., itfaiye erleri B.Y. ve B.B. hakkında soruşturma izni verdi.

        3 itfaiye görevlisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
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        #son dakika
        #Beren Su Bolat
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