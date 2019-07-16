Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda başvuru sürecinde neler yapılması gerektiği ve asal yoklama başvurusunun nasıl yapılacağını sizler için araştırdık. ASAL yedek astsubay başvurusunun tarihleri ve başvuru şartları haberimizin detaylarında...

KİMLER YEDEK ASTSUBAY OLABİLECEK?

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Yeni askerlik sisteminde yedek astsubay olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından astsubay astçavuş nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapmaya devam edecek.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

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