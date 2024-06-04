Arzum Onan: Çok güzel bir dostluğumuz var
Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski eşiyle ilgili olarak; "Çok güzel bir dostluğumuz var" dedi
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1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.
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23 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arzum Onan, bir ödül törenine katıldı.
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Eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında konuşan ünlü isim; "Artık bir seneyi geçti. Çok güzel bir dostluğumuz var. Tabii ki görüşüyoruz. Oğlum da oyunculuk eğitimi alıyor. Daha yolun başında ama inşallah başaracak" dedi.