Eski eşi Mehmet Aslantuğ hakkında konuşan ünlü isim; "Artık bir seneyi geçti. Çok güzel bir dostluğumuz var. Tabii ki görüşüyoruz. Oğlum da oyunculuk eğitimi alıyor. Daha yolun başında ama inşallah başaracak" dedi.