ARTVİN VE RİZE'DE BAZI İLÇELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.