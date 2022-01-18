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Rize ve Artvin'de okullar tatil mi edildi? 19 Ocak 2022 Artvin'de ve Rize'de yarın okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Artvin ve Rize'de okullar tatil mi? Yarın 19 Ocak'ta Artvin ve Rize'de kar tatili olacak mı?

19 Ocak 2022 yarın Artvin ve Rize'de okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. 18 Ocak bugün için Artvin ve Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime bir günlük ara verilmişti. Öğrenciler Artvin ve Rize'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Artvin ve Rize'de okulların durumu

18.01.2022 - 17:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Karadeniz'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken Artvin ve Rize'de okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Artvin ve Rize'de 18 Ocak Pazartesi günü için bazı ilçelerde okullara kar tatili verilmesinin ardından 19 Ocak yarın Artvin ve Rize'de okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Artvin ve Rize'de okullar tatil mi? İşte 19 Ocak Artvin ve Rize'de okulların durumu...

  • ARTVİN VE RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Ocak Çarşamba günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • KARADENİZ'DE KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR!

    Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 13, Ardanuç'ta 17, Arhavi'de 3, Borçka'da 9, Murgul'da 3, Hopa'da 3, Şavşat'ta da 30 olmak üzere toplamda 78 köye ulaşım sağlanamıyor.

    İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Üç gün devam eden yağış sonrası kent merkezindeki caddelerde biriken kar, Artvin Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizleniyor.

    RİZE

    Rize'de de kar sebebiyle merkezde 1, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 1, İkizdere'de 19 ve Pazar'da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

    İl Özel İdaresi, yolların açılması için 60 iş makinesi ve 140 personelle çalışma yürütüyor.

    Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

  • ARTVİN VE RİZE'DE BAZI İLÇELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

    Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

    Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

    Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

    Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

    Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

    Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

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