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Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle her zaman adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin kuzeydoğu sınırındaki Artvin, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor

28.10.2021 - 16:55 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Engebeli ve dağlık coğrafi yapısıyla, Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal İklim özelliklerini bünyesinde barındıran, bu özelliğe bağlı olarak zengin bitki örtüsü, bozulmamış doğal gölleri, şelaleleri, milli parklarıyla doğa tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alan Artvin, sonbaharda bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünmesiyle yağlı boya tabloları andırıyor.

     

  • AA'nın haberine göre Artvin merkezde Genya Dağı ve Hatila Milli Parkı, Arhavi'de Mençuna Şelalesi, Borçka'da Karagöl ve Camili Havzası, Şavşat'ta Karagöl, Yavuzköy, Sahara Milli Parkı, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi Arsiyan Yaylası, Kocabey Yaylası, Karçal Yaylası, gibi kentteki birçok yayla ve vadi sonbaharla birlikte fotoğraf ve doğa tutkunlarına masalsı görüntüler sunuyor.

     

  • Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi olan Artvin, sonbaharın pastel renkleriyle ziyaretçilerine tatil imkanı sunuyor. İtalya'nın Milano şehrinde Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı almasından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde de adından söz ettiren Artvin'in Şavşat ilçesi ise her yıl artan bir ilgiyle doğa tutkunlarını en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

     

  • Bursa’dan gelen Osman Orhun Ersoy, Şavşat'taki sonbahar güzelliğini görmek ve yaşamak için tatilini burada geçirdiğini söyledi. Şavşat’ta aynı anda 4 mevsimi gördüğünü kaydeden Ersoy, "Herkesi Şavşat'a davet ediyorum. Dağlarda kar var. Çayırlar yeşil, ağaçlar sararmış. Hayvanlar çayırlarda otluyor. Doğa büyüleyici" dedi.

     

  • Mardin'den gelen Seher Ecevit ise Şavşat'a ilk defa geldiğini ifade ederek, "Şavşat gerçekten doğa harikası bir yer. Doğa farklı renk tonlarına bürünmüş. Ben çok beğendim hoşuma gitti. Dağlarda kar var, aşağıda yeşil farklı mevsimleri bir arada görebiliyoruz. Muhteşem bir yer" diye konuştu.

     

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