Zuckerberg’in yaptığı açıklamada WhatsApp’ın 3 yeni özelliği olacak. Bu özelliklerin çoğu ise gizlilik üzerine.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK ENGELLENİYOR

İlk özelliklerden birisi ise bazı kullanıcıların hoşuna gidebilecekken bazılarının pek de memnun kalamayacağı türden. WhatsApp’da görüntülenen tek seferlik fotoğraf ve videolar paylaşılabiliyor ayrıca ekran görüntüsü alınabiliyor. Zuckerberg bunun önüne geçilmesi için ekran görüntüsü alma özelliğinin engellenebileceğini duyurdu. Bu sayede tek seferlik olarak atılan fotoğraf veya videolar bir başkasının eline geçemeyecek.