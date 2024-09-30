Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor. PSG, deplasmanda Arsenal ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, bu önemli karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri büyük merak konusu. Peki, Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte Arsenal - Paris St Germain karşılaşması hakkında merak edilenler...