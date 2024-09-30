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        Haberler Bilgi Spor Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Dev mücadelede Arsenal ile PSG karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu kritik maçın yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen kadroları merakla araştırıyor. Peki, Arsenal - PSG maçı hangi gün, hangi saatte ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:06
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor. PSG, deplasmanda Arsenal ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, bu önemli karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri büyük merak konusu. Peki, Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte Arsenal - Paris St Germain karşılaşması hakkında merak edilenler...

        • 2

          ARSENAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Arsenal - PSG maçı 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

        • 3

          ARSENAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Karşılaşma Tabii Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

          19.45 Salzburg - Brest (TRT Spor)

          19.45 Stuttgart - Sparta Prag (Tabii spor)

          22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain (Tabii spor)

          22.00 Bayer Leverkusen - Milan (Tabii spor 1)

          22.00 Borussia Dortmund - Celtic (Tabii spor 4)

        • 5

          22.00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)

          22.00 Inter - Kızılyıldız (Tabii spor 2)

          22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP (Tabii spor 5)

          22.00 Slovan Bratislava - Manchester City (Tabii spor 3)

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