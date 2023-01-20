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Arsenal, Leandro Trossard´ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brighton & Hove Albion´dan Belçikalı oyuncu Leandro Trossard´ı transfer ettiğini açıkladı

Giriş: 20.01.2023 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal, Leandro Trossard´ı kadrosuna kattı
DHA

İngiltere Premier Lig´de lider durumda bulunan Arsenal, ara transfer dönemindeki ilk eklemesini yaptı. Londra ekibi, Brighton & Hove Albion´dan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Leandro Trossard´ı renklerine bağladı. Arsenal´den sözleşme süresi ve bonservis bedeliyle ilgili bir açıklama yapılmadı. İngiliz basını sözleşme süresinin 4.5 yıl olduğunu, Arsenal´in bu transfer için 21 milyon Euro ödeyeceğini ve bonuslarla birlikte bu miktarın 25 milyon Euro´yu bulabileceğini yazdı. İngiliz ekibi, Trossard´ın 19 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

TROSSARD: TARAFTARLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN BURADAYIM

Transferinin ardından ilk açıklamalarını kulübün resmi internet sitesine yapan Belçikalı oyuncu, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Burası büyük bir kulüp ve ben taraftarlara neler yapabileceğimi göstermeye hazırım. Herkes zaten ne kadar iyi bir gidişatımız olduğunu görüyor ve ben de taraftarların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için buradayım" diye konuştu.

ARTETA: LEANDRO İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Arsenal Menajeri Mikel Arteta ise transferle ilgili olarak, "Leandro, yüksek tekniğe, zekaya ve Premier Lig´de büyük deneyime sahip çok yönlü bir oyuncu. Sezonun ikinci bölümüne girerken kadromuzu onunla güçlendirdik ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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