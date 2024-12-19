Arsenal: 3 - Crystal Palace: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadeleyi Topçular 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Giriş: 19.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 01:00
İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Arsenal ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Arsenal'in gollerini Gabriel Jesus (3) kaydederken; Palace'ın golleri ise Jean-Philippe Mateta ve Eddie Nketiah'tan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal yarı finale yükseldi. C. Palace ise turnuvaya veda etti.
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