Arnold Schwarzenegger Şükran Günü için hindi dağıttı
Ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, ABD'de bugün kutlanacak Şükran Günü öncesinde Los Angeles'ta ailelere hindi dağıtımına katıldı
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Ünlü oyuncu ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, Şükran Günü için Los Angeles'ta hindi dağıttı.
77 yaşındaki Schwarzenegger, Hollenbeck Gençlik Merkezi'ne giderek ailelere Şükran Günü geleneği olarak hindi dağıtımı yaptı.
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Schwarzenegger, 30 yıldan fazla bir süredir bu geleneği sürdürüyor.
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Ünlü oyuncuya hindi yardımı için 65 yaşındaki oyuncu ve komedyen Tom Arnold da eşlik etti ve ikili birlikte fotoğraf çektirdi.
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Schwarzenegger, yardım dağıttığı etkinlikte, üzerinde Amerikan bayrağı ve California bayrağı olan bir kıyafetle görüntülendi.
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DEMOKRAT ADAYI DESTEKLEMİŞTİ
Uzun yıllar Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak California valiliği yapan Schwarzenegger, 5 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini açıklamıştı.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 4 yıl daha ABD'yi yönetmesini istemediğini belirten ünlü oyuncu, "Görüşlerimi paylaşmaktan çekinmiyorum ama siyasetten nefret ediyorum ve çoğu siyasetçiye güvenmiyorum" demişti.