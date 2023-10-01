Arnold Schwarzenegger: Çok daha bilge hissediyorum
Gençlik yıllarını değerlendiren Arnold Schwarzenegger, "Bugün bulunduğum noktada kendimi iyi ve çok daha bilge olduğumu hissediyorum. Çok daha akıllıyım. Pek çılgın değilim. Başkalarını daha çok düşünüyorum. Onların duygularını daha çok düşünüyorum" açıklamasını yaptı
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'Terminatör' serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Schwarzenegger, gençlik yıllarından itibaren öğrendiklerini ve büyüyüp, değişmesini değerlendirdi.
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"HER ZAMAN DAHA FAZLASINA AÇIM"
76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, bu halinden memnun olup, olmadığı sorulmasının üzerine konuştu. Oyuncu, "Memnun' derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Ben her zaman memnunum ama nasıl demeli? Her zaman daha fazlasına da açım. İlk ödülümle uyumuştum. Kimse onu benden alamazdı ama aynı zamanda, ikinci 'Mr. Universe' unvanının peşinden gitmek için diğer ayağımı çoktan yataktan çıkarmıştım" dedi.
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"ÇOK DAHA BİLGE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"
Açıklamalarda bulunan Arnold Schwarzenegger, "Bugün bulunduğum noktada kendimi iyi hissediyorum. Çok daha bilge olduğumu hissediyorum. Çok daha akıllıyım. Pek çılgın değilim. Başkalarını daha çok düşünüyorum. Onların duygularını daha çok düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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"HATALARINIZDAN DERS ALIYORSUNUZ"
Arnold Schwarzenegger, "20'li yaşlarınızda bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Hep ben, ben, ben, ben... Zaman geçtikçe hatalarınızdan ders alıyorsunuz" açıklamasını yaptı.
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"YETENEKLERİMİ KULLANMAYA GAYRET GÖSTERİYORUM"
Mirasıyla ilgili, "Herkesin kendine göre bir yorumu olacaktır" diyen Arnold Schwarzenegger, "Tek yapmaya çalıştığım yeteneklerimi kullanmaya gayret göstermek ve başkalarına yardım etmek... Bugün bulunduğum yere gelmemi gerçekten sağlayan şey; yaptığım basit şeyler" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AA, AP, Reuters