Arnold Schwarzenegger: Çok daha bilge hissediyorum

"HER ZAMAN DAHA FAZLASINA AÇIM"



76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, bu halinden memnun olup, olmadığı sorulmasının üzerine konuştu. Oyuncu, "Memnun' derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Ben her zaman memnunum ama nasıl demeli? Her zaman daha fazlasına da açım. İlk ödülümle uyumuştum. Kimse onu benden alamazdı ama aynı zamanda, ikinci 'Mr. Universe' unvanının peşinden gitmek için diğer ayağımı çoktan yataktan çıkarmıştım" dedi.