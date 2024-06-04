Arnavutluk: 3 - Lihtenştayn: 0 | MAÇ SONUCU
Arnavutluk, hazırlık maçında karşılaştığı Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup etti. Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri Beşiktaş'ta oynayan Ernest Muçi, Armando Broja ve Jasir Asani attı.
Hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Ev sahibi Arnavutluk, müsabakayı 3-0'lık skorla kazandı.
Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 31'de Armando Broja, 47'de Jasir Asani ve 67. dakikada Ernest Muçi attı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Arnavutluk bir sonraki hazırlık maçında Azerbaycan'ı konuk edecek.
Lihtenştayn ise deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.