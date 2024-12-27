Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Armada Gıda 25-26-27 Aralık tarihlerinde 40 liradan halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Armada Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtacak. Peki, "Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Armada Gıda'nın 'ARMGD' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay alan Armada Gıda 25-27 Aralık tarihleri arasında halka arz kapsamında talep topladı. Belirtilen tarih aralığında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Armada Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Armada Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Armada Gıda (ARMGD) kaç lot verir, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...
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ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Firma, 25-26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
ARMADA GIDA TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi.
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ARMADA GIDA YÖNETİM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Armada Gıda katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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ARMADA GIDA TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).
- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).
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ARMADA GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Armada Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Armada Gıda halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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ARMADA GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Armada Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ARMADA GIDA TİCARET FON KULLANIMI
Yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması.
Yüzde 45-50 İşletme sermayesi