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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis

        Bolu'da arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis

        Bolu'da evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Önder Y.'yi çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak yaralayan Hazar Hemiş'in cezası belli oldu. Hemiş, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:05
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        Arkadaşını bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis
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        Bolu'da, arkadaşı Önder Y.'yi bıçaklayarak yaralayan Hazar Hemiş'in (33) cezası belli oldu.

        Olay, geçen mayıs ayında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazar Hemiş, evinde arkadaşı Önder Y. ile buluşup alkol aldı. Bu sırada 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hemiş, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Önder Y.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Hemiş, polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Önder Y., de tedavisi sonrası taburcu oldu.

        7 aydır "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından tutuklu yargılanan Hazar Hemiş, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

        Mahkeme heyeti, sanığın "Hakaret" suçundan beraatine, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        *Haberi görseli AA arşivinden alınmıştır.

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