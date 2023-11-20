Arkadaşını bıçakla öldürdü

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İstanbul'da, sokak ortasında iki arkadaş arasındaki tartışma cinayetle sonlandı.

Olay , dün 01.30 sıralarında Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yalçın Gırnatacı, karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gırnatacı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin işlendiği yerin yakınlarında bulunan bir kişinin durumundan şüphelendi. Kıyafetlerinde kan lekeleri olan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada cinayette kullanılan bıçak da bulundu.

Zanlı E.K. ilk ifadesinde, Yalçın Gırnatacı ile arkadaş olduklarını, alkolün etkisiyle tartışarak kavga ettiklerini söyledi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.