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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşı yanarak öldü, sürücü serbest kaldı

        Arkadaşı yanarak öldü, sürücü serbest kaldı

        Kütahya'da takla atıp alev alan otomobilde bulunan 39 yaşındaki Samet Yavuz'un yanarak hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü 33 yaşındaki Orhan Kaçar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 23:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 23:03
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        Arkadaşı yanarak öldü, sürücü serbest
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        Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 25'nci kilometresinde Orhan Kaçar yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı.

        ALEV ALAN OTOMOBİLDEN ÇIKMAYI BAŞARDI

        Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer (23) yaralanırken, kendi imkanlarıyla alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak, hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yaralanan sürücüsü Kaçar ve arkadaşı Biçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        SERBEST BIRAKILDI

        Yaralılardan 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Orhan Kaçar, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Kütahya Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan sürücü Kaçar 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kaçar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yaralı Özlem Biçer´in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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