ZAFER ERGİN KİMDİR?

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında 'İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz.' dedi