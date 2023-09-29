Sadullah ve yeni ortağı Rıza baba ve ekibinin elini kolunu bağlar. Sokaklarda kaos çıkaran Sadullah ve suç ortakları bu kez hastane basarlar. Rıza Baba ve ekip, Sadullah'ı bitirmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak Metin'in durumu ekibi zor durumda bırakır.