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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar Metin öldü mü? Furkan Göksel Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?

        Arka Sokaklar Metin öldü mü? Furkan Göksel diziden ayrıldı mı?

        Türk televizyon tarihinin uzun solukluk dizilerinden Arka Sokaklar 18. sezonuyla izleyici ile buluştu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'in hareketsiz bir şekilde yatması, "Arka Sokaklar Metin öldü mü? Furkan Göksel Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 19:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:37
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        • 1

          Arka Sokaklar dizisi yeni sezonula izleyici ile buluştu. Yeni bölüm tanıtımında Metin'in bir depoda kelepçeli halde baygın şekilde yattığını gören izleyiciler, "Arka Sokaklar Metin öldü mü? Furkan Göksel Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte Arka Sokaklar Metin öldü mü sorusunun yanıtı...

        • 2

          ARKA SOKAKLAR METİN ÖLDÜ MÜ, KURTULDU MU, YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Rıza Baba, çeteyi çökertmek için tüm ekibin içinde olduğu büyük bir operasyon hazırlıyor. Ekibin kadınları operasyonda baş köşede başarılı hamle yaparken, erkekleri girdikleri kılıklarla çeteyi etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Ele geçirilen elebaşından alınan bilgiler dahilinde ekip, başka operasyonun pimini çekiyor.

          Bu sırada Kadir, kardeşinin katilinin peşine tek başına düşüyor. Hüsnü ise, oğlu Metin'i girdiği bataklıktan çıkartmaya çalışıyor.

        • 3

          Sadullah ve yeni ortağı Rıza baba ve ekibinin elini kolunu bağlar. Sokaklarda kaos çıkaran Sadullah ve suç ortakları bu kez hastane basarlar. Rıza Baba ve ekip, Sadullah'ı bitirmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak Metin'in durumu ekibi zor durumda bırakır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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