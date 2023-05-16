Arjantin Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Bankadan yapılan açıklamada, para politikası faizinin 600 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, gösterge niteliğindeki Leliq faiz oranının yüzde 97'ye yükseltildiği kaydedildi.

BCRA'nın açıklamasında, kararın, yerel para birimindeki yatırımlarda pozitif reel getiriye yönelme ve finansal oynaklığın enflasyon beklentilerinin itici gücü olarak hareket etmesini önleme hedefine dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, genel fiyat seviyesinin, finans ve döviz piyasalarının dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişiminin izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Arjantin'de enflasyon nisanda aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 108,8 olarak kaydedilmişti.