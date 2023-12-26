Arjantin'in yeni liderinden sopalı Noel mesajı

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, takipçilerine yönelik paylaşımında Noel'i kutlayanları "komünist olmamaya dikkat etmeleri" konusunda uyardı.

The Telegraph'ın haberine göre Milei'nin kampanya sayfasından yapılan paylaşımda elinde sopa ile görülen Milei "İyi bayramlar, komünist olmamaya dikkat edin" mesajını paylaştı.

52 yaşındaki Milei'nin komünizmi hedef alması ise ilk kez değil. Milei kampanyası sırasında “komünistlerle” uğraşmayacağını söylemiş ancak Çin ve Brezilya'yı düzenli olarak eleştirmişti.

* Haberin görseli Milei'nin sayfasından servis edilmiştir.