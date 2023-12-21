Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'ye ilk protesto!
Arjantin'in yeni seçilen aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Javier Milei'ye yönelik ilk protesto gerçekleştirildi. Başkent Buenos Aries'te bir araya gelen göstericilere muhalefet liderlerinden de destek verenler oldu
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Geçtiğimiz günlerde göreve gelen Arjantin'in aşırı sağcı yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "hiç para olmadığını" ve sert bir kemer sıkma programı uygulayacaklarını söylemişti.
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Bu açıklamaların ardından yeni seçilen Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleşti.
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Polis güçleri gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteriye muhalefetteki sosyal hareketlerin lideri Alejandro Belliboni de katıldı. Gösteri sırasında bir kişi tutuklandı.
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Milei ve hükümeti, gösterilere nasıl tepki vereceklerine dair ilk sınavlarıyla karşı karşıya.
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Sosyal kuruluşlar çarşamba günü insanları yeni ekonomik önlemlere karşı protesto etmeye çağırmıştı.
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"HİÇ PARA YOK"
Kasım ayındaki seçimleri kazanan Milei, Arjantinlileri ülkede "hiç para olmadığı" ve sert bir kemer sıkma programı uygulanacağı konusunda uyarmıştı.
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Milei seçim döneminde ülkenin zor durumdaki ekonomisini iyileştirmek için vadettiği radikal uygulamalarla dikkat çekmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.