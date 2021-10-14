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Arjantın Devlet Başkanı Alberto Fernandez "IMF ile doğru şartlar ile mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Arjantin Maliye Bakanı Martin Guzman, Salı günü IMF Başkanı Georgieva ile görüşmüş ve taraflar güvenilir bir IMF programı oluşturulması için birlikte çalışmak konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Arjantin'in halihazırda IMF'ye 45 milyar dolar borcu bulunuyor. Alberto Fernandez söz konusu açıklamayı Arjantin basınında IMF ile anlaşmanın 2022'den önce mümkün olmadığına dair haberler çıkmasının ardından yaptı.