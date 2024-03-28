Arjantin Devlet Başkanı Milei, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "terörist" dedi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, CNN International'a verdiği röportajda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "katil terörist" dedi. Kolombiya bu sözlerin ardından ülkedeki tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında "kabul edilemez" ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Petro'nun Kolombiya halkının "hür iradesi" sonucu demokratik şekilde seçildiği hatırlatılan açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadeleri ulusumuzun güvenini zedelediği gibi demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Petro'nun da onurunu zedeledi" ifadesine yer verildi.

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CNN International, tamamı pazar yayımlanacak röportajdan bazı kesitler paylaştı. Burada Milei, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez" sözlerini kullandı.

Yerel basında çıkan habere göre, Kolombiya, Dışişleri Bakanlığı'nın sınır dışı edilme kararını diplomatik kanallar aracılığıyla Arjantin Büyükelçiliği'ne iletecek.

Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katılmıştı. M-19, 1990'da hükümetle anlaşarak silah bırakmıştı.